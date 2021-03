PODCAST – Next Stop: prossima fermata Inter-Sassuolo. Anzi no…

L'emergenza Covid ferma l'Inter di Antonio Conte a pochi giorni dalla sfida con il Sassuolo. Ecco il podcast di FCInter1908.it

Dopo otto vittorie consecutive l'Inter di Antonio Conte è costretta a fermarsi: non per un pareggio o per una sconfitta, ma per i numerosi casi di positività al coronavirus emersi nell'ambiente nerazzurro e la conseguente decisione dell'ATS di Milano di rinviare la gara contro il Sassuolo.