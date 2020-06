Politano: “Felice per il trasferimento al Napoli. Noi come Inter e Juve…”

Matteo Politano, in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del suo trasferimento ai partenopei e del tecnico degli azzurri Rino Gattuso: “Mi sono ambientato molto bene. Adesso sto iniziando a uscire un po’ di più, a conoscere la città e la gente. Sono molto felice di questo trasferimento. Gattuso? È un gran trascinatore, cerca di tirare fuori il massimo da tutti. La gente dice che facciamo un catenaccio perché siamo organizzati difensivamente, ma facciamo anche la fase offensiva. In fase di non possesso proviamo a stare corti e concedere il meno possibile, ma quando abbiamo la palla sappiamo cosa fare. Gattuso è uno che lavora tanto su entrambe le fasi. Noi siamo una squadra compatta, come l’Inter e la Juve. Contro le squadre forti devi difenderti stretto“.