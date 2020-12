Polverosi: “Inter, continueremo a vedere palloni volanti verso Lukaku o Conte ci sorprenderà…”

Tutti aspettano la reazione dopo l’ennesima batosta in Champions, la seconda consecutiva con Conte in panchina. A dicembre all’Inter resta solo l’orizzonte italiano, fine dei sogni internazionali per una squadra che costa un occhio della testa e che aveva ben altre ambizioni. Ma il campionato non è la Champions, dove coraggio, idee e sentimenti positivi sono essenziali per andare avanti, da noi la forza fisica di Lukaku può essere sufficiente. Continueremo a vedere i palloni volanti verso il gigante, o magari Conte ci sorprenderà col segretissimo piano B. Voto allo stato di forma attuale: 5″.

Dalle colonne del Corriere dello Sport, analizza le squadre coinvolte nella lotta scudetto. Ecco il pensiero del giornalista sull’Inter : “