Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Ponciroli ha parlato dell'addio di Stefano Pioli al Milan, ufficializzato in mattinata dal club rossonero:

"Penso di sì, dopo cinque anni il ciclo si era chiuso e si sta chiudendo con rispetto. Questo testimonia il buon lavoro fatto da Pioli, a prescindere dall’ultima stagione, lo Scudetto pesa e quindi il lavoro è stato positivo. Non sono un fan di Fonseca, non credo sia l’uomo giusto per rilanciare una piazza rossonera che ha vissuto un anno difficile".