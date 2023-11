Ponciroli: “Juve? Differenza abissale a favore dell’Inter, può perderla solo lei”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabrizio Ponciroli, giornalista, ha parlato così di Juve-Inter di domenica prossima: “È una partita dove c’è una differenza abissale a livello tecnico e di condizione fisica a favore dell’Inter, la Juve però è una squadra che non molla mai. L’unico asso nella manica che ha la Juve è Chiesa, anche se viene da due partite estremamente dispendiose. Sulla carta non ci dovrebbe essere partita, ma il bello del calcio è che i pronostici non servono a nulla. La può perdere però solo l’Inter”.