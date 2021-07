Giacomo Poretti: “InterSpac, ecco il nostro obiettivo. Mercato? Meglio che…”

Intervistato da Le Fonti Tv, il comico e tifoso nerazzurro ha parlato del progetto di InterSpac

Intervistato da Le Fonti Tv, Giacomo Poretti ha parlato del progetto di InterSpac. Il comico e grande tifosi nerazzurro è uno dei tifosi vip che ha accolto il progetto di Carlo Cottarelli. "L'Inter ha una storia particolare, dopo decenni di presidenza della famiglia Moratti che ci ha regalato tante soddisfazioni, tutti sanno che adesso le vicissitudini della proprietà sono un po' ondivaghe al punto tale da preoccupare i tifosi, noi partiamo da questo punto di vista. I presidenti possono cambiare squadra, gli allenatori possono cambiare squadra, i giocatori possono cambiare squadra, ma i tifosi non possono cambiare squadra. Quindi partendo da questa preoccupazione, si è mosso un po' tutto. Adesso vedremo il percorso di questa iniziativa, però l'intenzione è quella di raggiungere un numero significativo per far sentire all'interno della Società la voce dei tifosi. Il fatto che non ci sia una proprietà certa ci ha messo in allarme".