"Inzaghi è l'artefice principale di questo scudetto, due anni fa tutti lo criticavano dopo lo scudetto perso. In realtà ha creato una squadra che gioca benissimo, mai visto l'Inter giocare così bene. L'ho sempre difeso, ha creato un gruppo meraviglioso".

