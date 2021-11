Inter, svelati i 10 portieri candidati per un posto nella Hall of Fame 2021

Aperte le votazioni della quarta edizione del sondaggio per eleggere i nuovi simboli della storia nerazzurra

Si è ufficialmente aperta la fase di voto per la quarta edizione della Hall of Fame dell’Inter e come sempre i tifosi nerazzurri sono invitati a scegliere le prossime quattro leggende che entreranno nella storia del Club, uno per ruolo: portiere, difensore, centrocampista e attaccante.