Inter, i post top del 2019 su Instagram: Lukaku, un abbraccio e tanto Sanchez

I nove post pubblicati dall’Inter su Instagram e che hanno ricevuto nel 2019 più like. In una foto la società racconta un anno di immagini postate sul noto social network e che hanno raccolto più consensi tra i tifosi. Più di 1500 post pubblicati, per un totale di 167,480,458 mln di cuoricini. E questi sono i nove momenti più amati dai tifosi interisti.

C’è l’arrivo di Conte, quello di Lukaku nella sede dell’Inter con il mega ‘Not for Everyone’ alle sue spalle. L’intesa dell’attaccante con l’allenatore, quella con Lautaro, l’inchino davanti ai tifosi al Meazza e poi anche l’arrivo di Sanchez, il benvenuto al cileno da parte della società, lui in posa nel salone dei trofei. Infine c’è un abbraccio che ha raccolto tanti, tanti consensi. Quello di Esposito alla madre dopo il gol segnato al Genoa nell’ultima gara dell’anno a San Siro. Il belga gli ha lasciato il dischetto e lui ha fatto centro nel giorno dell’esordio da titolare. L’amore della mamma lo ha fatto piangere, la dedica è tutta per lei e la sua famiglia. E’ l’immagine che chiude il 2019 nerazzurro. Un abbraccio che sa di speranza. Sperando in un 2020 pieno di abbracci così, ovunque voi siate e ovunque portiate l’Inter tenendola nel cuore.