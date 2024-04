"Lo dico da milanista: rispetto Pioli per quello che ha fatto, ci ha fatto vincere un campionato due anni fa in maniera sorprendente anche perché non eravamo la squadra più forte. Quest'anno la squadra più forte del campionato è l'Inter di un grande Simone Inzaghi, altro allenatore secondo me sottovalutato perché è tra i migliori in Europa. L'anno scorso ha fatto finale di Champions, si vedevano le sue capacità già ai tempi della Lazio. Bisogna essere equilibrati: Pioli ha fatto grandi cose al Milan, oggi è ancora secondo, merita rispetto e amore che gli abbiamo regalato quando cantavamo 'Pioli is on fire'"