Prandelli: “Le mie dimissioni? Social pieni di nefandezze. Superato il limite”

Il tecnico ha voluto precisare il perché della sua decisione: "Lo devo alla mia famiglia, al club ma soprattutto ai miei calciatori che mai, dico mai, mi hanno mancato di rispetto"

A cinque giorni di distanza dalle sue dimissioni presentate alla Fiorentina, Cesare Prandelli, tramite una nota all'Ansa, ha voluto rispondere a tutte le voci uscite finora ribadendo la sua posizione: “Sono passati pochi giorni da una mia decisione sofferta, molto dolorosa. E mi accorgo che probabilmente qualcuno non ha capito il vero senso del mio gesto. Sicuramente una minoranza ma non per questo meno importante, sta riempiendo i canali social di nefandezze, ricostruzioni inventate di fatti mai esistiti.