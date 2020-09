Premier League, non sarà più Suning a trasmettere le gare in Cina ma Tencent

Non sarà più PPTV, la tv di Suning, a trasmettere le gare della Premier League in Cina. Il consiglio di lega del campionato inglese ha votato all’unanimità una nuova partnership con la piattaforma cinese digitale, la Tencent Sports fondata da Huateng. Le 372 partite del massimo campionato inglese andranno in diretta su tutte le piattaforme della compagnia: WeChat, QQ.com, Tencent Video, Penguin Live. App, Tencent News App, Tencent Sports App e Kan Dian.

(Fonte: Calcio e Finanza)