Inter, altro prestito in vista per Esposito: accordo a un passo con l’Anderlecht

Per Sebastiano Esposito si prospetta un'altra esperienza all'estero: dopo aver giocato in Svizzera con il Basilea, l'attaccante di scuola Inter appare ora destinato ad approdare in Belgio, tra le fila dell'Anderlecht. Come conferma il quotidiano belga Het Nieuwsblad, l'accordo tra le due società per il prestito del talentuoso classe 2002 non è ancora stato raggiunto, ma non dovrebbe tardare ad arrivare.