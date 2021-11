Preziosi svela: “Cos’ha fatto Ballardini alla 1a giornata dopo il ko con l’Inter”

Un interessante retroscena su Davide Ballardini. Lo ha svelato Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, a Il Secolo XIX

Un interessante retroscena su Davide Ballardini. Lo ha svelato Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, a Il Secolo XIX: “Non si sa che alla prima giornata, dopo il ko contro l’Inter, mi ha chiesto di mandarlo via. Ma non si è dimesso. Comunque lo rispetto per ciò che ha fatto e non voglio polemizzare con lui”. Quel 21 agosto, l'Inter ha vinto 4-0 contro il Genoa di Ballardini.