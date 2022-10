Primavera, l’Inter affronta domani il Frosinone: la designazione arbitrale

L'Inter di Cristian Chivu, reduce dal passaggio del turno in Youth League e dalla prima vittoria in campionato, ospitano la rivelazione Frosinone, capolista con 20 punti. L'incontro, in programma sabato alle ore 13, sarà diretto da Claudio Panettella della sezione arbitrale di Bari, coadiuvato dagli assistenti Andrea Torresan di Bassano del Grappa e Alessandro Munerati di Rovigo.