Primavera, stop di 3 turni per lo juventino Chibozo: salta la sfida con l’Inter

L'attaccante classe 2003 della Juventus, un passato nel vivaio nerazzurro, è stato fermato dal Giudice Sportivo

Stangata del Giudice Sportivo nei confronti di Angel Josue Chibozo: l'attaccante della Primavera della Juventus dovrà scontare uno stop di 3 giornate "per avere, al 35' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito con un pugno allo stomaco un calciatore avversario". Niente gara dell'ex per il talentuoso classe 2003, 4 gol nelle prime 4 gare stagionali tra campionato e Youth League, che dovrà quindi saltare la sfida di sabato contro l'Inter di Chivu.