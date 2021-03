Inter, primo giorno di lavoro per Marotta dopo il Covid: ieri riunione di Lega

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, è tornato a lavoro dopo il Covid e ha partecipato all'assemblea di Lega di ieri

Beppe Marotta non vedeva l'ora di tornare a lavoro. Dopo lo spavento per il Covid e il ricovero fino a sabato scorso all'Humanitas, ieri l'amministratore delegato dell' Inter è tornato a lavoro.

Un primo giorno di lavoro per l'ad nerazzurro, che ha partecipato all'Assemblea della della Lega Serie A sui diritti televisivi. Una prima uscita pubblica dopo aver superato l'ostacolo Coronavirus, seppur in via telematica. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la riunione si è infatti tenuta su piattaforme on line.