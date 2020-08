Intervenuto su Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati‘, l’agente Andrea D’Amico ha parlato dell’Inter di Antonio Conte analizzando la stagione dei nerazzurri, che si preparano alla semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk: “Lukaku ha avuto un grande impatto sulla Serie A, non credevo si sarebbe ambientato così bene in Italia. Il progetto Inter è importante, è solo mancato un po’ Eriksen da cui ci si aspettava qualcosa in più“.