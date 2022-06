Pedullà – Inter, proposto nuovamente Acerbi: la risposta dei nerazzurri

L'esperto difensore classe '88 lascerà la Lazio in estate, ma non ha ancora trovato una nuova sistemazione

Ancora tutto da scrivere il futuro di Francesco Acerbi: l'esperto difensore classe '88 lascerà in estate la Lazio, e in queste settimane sta cercando una nuova sistemazione. Secondo Alfredo Pedullà il giocatore è stato proposto sia all'Inter che alla Juventus, ricevendo due secchi no. Diverso il discorso riguardante il Milan, che non ha ancora chiuso la porta.