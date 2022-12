Pruzzo: “Smalling? La Roma faccia offerta giusta, ma non si tagli le vene”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del futuro di Chris Smalling, accostato nelle ultime settimane anche all'Inter: "La Roma deve fare una giusta offerta a Smalling, lui ha un rendimento molto alto ed è un punto di riferimento, però non bisogna nemmeno tagliarsi le vene. Di centrali forti ce ne stanno tanti in giro, il Mondiale lo sta dimostrando".