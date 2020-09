Ligue 1, il PSG perde ancora: 0-1 con l’OM. Finale in rissa: cinque espulsi, anche Neymar

Continua la striscia negativa in la Ligue 1 del Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. I parigini, dopo il KO alla prima contro il Lens, perdono anche la prima gara in casa contro il Marsiglia di Villas-Boas e a decidere è la rete di Florian Thauvin. Ma è nel finale la partita prende una piega davvero sgradevole. Enorme rissa tra le due squadre che causa due esplosioni per parte: Kurzawa e Paredes per il PSG e Amavi e Benedetto per l’OM. Grazie al Var, poi, l’arbitro rileva uno schiaffo di Neymar ad un difensore dei rivali: cartellino rosso anche per il brasiliano. Sicuramente un esordio da dimenticare.