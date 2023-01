Le Parisien – PSG, l’arrivo di Skriniar non sarà anticipato: a gennaio altre priorità

Le parole del procuratore del difensore slovacco non lasciano dubbi: con i nerazzurri è finita, non ci sarà rinnovo

Le strade dell'Inter e di Milan Skriniar si separeranno dopo 6 stagioni: la conferma è arrivata ieri sera, direttamente per bocca di Roberto Sistici, procuratore del difensore slovacco. La questione ora è un'altra: il giocatore saluterà a giugno a parametro zero o verrà ceduto in questi giorni per permettere ai nerazzurri di racimolare qualcosa?