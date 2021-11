Qatar 2022, la Croazia ne fa 7: gol di Perisic e autorete di Brozovic. 90′ per Skriniar

Il riepilogo della serata con gli impegni dei calciatori dell'Inter nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali in Qatar del 2022

Sono tre i calciatori dell'Inter scesi in campo con le rispettive nazionali questa sera nelle qualificazioni UEFA ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022. La Slovacchia di Milan Skriniar non è riuscito ad andare oltre il 2-2 in casa contro la Slovenia, mentre la Croazia si è imposta con un rotondissimo 7-1 a Malta.