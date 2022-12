Qatar 2022, Portogallo travolgente: 6-1 alla Svizzera, tripletta di Ramos

È il Portogallo l'ultima squadra a conquistare il pass per i quarti di finale: i lusitani travolgono per 6-1 la Svizzera e affronteranno ora il Marocco. Protagonista assoluto è Gonçalo Ramos, autore di una tripletta: in gol anche Pepe, Guerreiro e Leao, per gli elvetici rete della bandiera realizzata da Akanji.