Qatar 2022, ultima giornata dei gironi. Interisti in campo: le quote dei bookies

Marco Macca

La fase a gironi del Campionato mondiale di calcio 2022 è pronta a emettere tutti i suoi verdetti: entro venerdì 2 dicembre avremo i nomi di tutte le qualificate agli ottavi di finale. Ad aprire il turno, per le selezioni che hanno in rosa giocatori nerazzurri, ci sono i Paesi Bassi, che sfidano il Qatar. A seguire, nei prossimi giorni, Polonia-Argentina, Croazia-Belgio e Camerun-Brasile. Chi proseguirà il suo percorso nella rassegna intercontinentale e chi, invece, tornerà a casa? Ecco le previsioni dei traders.

Paesi Bassi, ci siamo quasi — Una vittoria o un pareggio contro i qatarioti è quanto basta agli Orange per volare tra le migliori sedici del mondo. Anche un ko può comunque valere la qualificazione, nel caso in cui l’Ecuador superi il Senegal nell’altra gara del Gruppo A (anche un ko e un qualunque risultato nell’altro match potrebbero bastare, al netto della differenza reti generale con le squadre a pari punti). Per Betclic, i ragazzi di Louis Van Gaal avranno comunque la strada spianata verso il successo sul Qatar, dato a 1.20, contro il 6.50 (stessa quota di Sisal) del pari e il 13.00 del clamoroso colpo dei già eliminati padroni di casa. Con Stefan De Vrij ancora in attesa di esordire, gli occhi degli interisti sono puntati su Denzel Dumfries, finora sempre in campo e ancora in cerca del primo gol nella competizione, pagato a 5.00 da Betclic (stessa quota su Snai).

Argentina, Messi e Lautaro sfidano Lewandowski e Milik — Superato il “trauma” sportivo del ko con l’Arabia Saudita, l’Albiceleste ha rialzato la testa sconfiggendo il Messico e tenendo aperto il discorso qualificazione. Contro, trova una Polonia reduce da una vittoria firmata dal bomber più atteso, Robert Lewandowski. A Messi e compagni basteranno i tre punti per passare. In caso di mancato successo, potrebbe essere sufficiente un pari, ammesso che l’Arabia Saudita non batta il Messico o che la compagine di Martino non si imponga con una migliore differenza reti finale. Per questo confronto, gli uomini di Scaloni sono indicati come favoriti da Betclic, che quota un trionfo a 1.48 (identica quota su Sisal), valutazione molto più bassa di un’affermazione dei ragazzi di Czeslaw Michniewicz, a 7.50 (come per Sisal), con il pari a 4.00. Poca distanza, al contrario, nelle quote qualificazione, con gli argentini a 1.20 (a 1.16 su Sisal) e i polacchi a 1.30, nettamente favoriti rispetto all’Arabia Saudita, a 3.20, e al Messico, a 3.70. Tanta attesa per la prima rete al Mondiale di Lautaro Martinez, che Betclic quota a 2.75 (stessa quota su Snai).

Croazia in ascesa, Belgio in affanno — Protagoniste assolute al Campionato mondiale del 2018, le due formazioni si trovano avversarie in una contesa che potrebbe determinare la prematura uscita di scena di una delle due. Il team guidato da Dalic arriva dal netto 4-1 rifilato al Canada, i belgi dallo 0-2 subito con il Marocco. Alla Croazia basterà non perdere o, in alternativa, dovrà sperare in una confitta del Marocco con il Canada e una migliore differenza reti

rispetto ai marocchini. Il Belgio dovrà invece vincere per essere sicuro di superare il girone, altrimenti la speranza sarebbe di assistere a un’affermazione del Canada sul Marocco e di terminare con una migliore differenza reti rispetto alla selezione di Regragui. Secondo Betclic, la sfida sarà molto equilibrata, ma la squadra di Martinez potrebbe riscattarsi: la quota vittoria è infatti a 2.65, quasi identica a quella del successo dei croati, a 2.66, con il pari a 3.37 (a 3.25 su Sisal). Nei pronostici sulla qualificazione, il Marocco resta comunque davanti a tutti nel Gruppo F, con quota a 1.10 (a 1.08 per Sisal), seguita dall’1.35 della Croazia e dal 2.25 del Belgio. Grande attesa per Marcelo Brozovic, punto fermo del centrocampo dei suoi, e per Romelu Lukaku, tornato in campo e pronto a essere nuovamente decisivo.

Camerun quasi fuori dai giochi… e che caos con Onana — Lo spettacolare 3-3 con la Serbia potrebbe rimanere un buon risultato, ma vano. Lo strappo con Onana aggiunge tensione in un gruppo che dovrà avere la meglio sul Brasile e sperare che la Svizzera non vinca con la Serbia per poter pensare alla qualificazione. A quel punto, sarebbe la differenza reti con gli svizzeri o con i serbi a risultare determinante. In ogni caso, secondo Betclic, la formazione di Tite potrebbe chiudere il girone a punteggio pieno: la vittoria contro il Camerun è quotata a 1.25 (medesima quota su Sisal), contro il 6.15 del pareggio (6.00 su Sisal) e l’11.50 della compagine di Song. Gli elvetici restano comunque favoriti per passare il turno, con quota Betclic a 1.50, seguito dal 2.50 dei ragazzi di Stojkovic e il 25.00 dei camerunensi (stesse quote per tutte e tre su Sisal).

