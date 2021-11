Quadri: “Inter-Napoli sarà una gara molto equilibrata. Ecco come finisce”

L'ex attaccante di Ascoli e Torino ha parlato della sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Spalletti

Intervenuto nel corso della trasmissione Area di Rigore, Giovanni Quadri, ex attaccante di Ascoli e Torino, ha parlato di Inter-Napoli. "Sarà una gara molto equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. Non penso che i nerazzurri siano fuori dalla lotta per il titolo, può ancora accadere tutto. Se mi chiedete come andrà a finire, penso che possa terminare in parità. Prevedo un 2 a 2 finale: una partita ricca di goal e di emozioni tra due squadre molto forti. Il Napoli ha tutte le possibilità di uscire da San Siro con un risultato positivo".