Dopo il KO con il Sassuolo Inzaghi è stato chiaro: per la prossima stagione gradirebbe una rosa più lunga per affrontare 5 manifestazioni

Mancano ancora tre partite prima della conclusione della stagione ma la dirigenza interista è già al lavoro per cercare di puntellare una squadra già di per sé di grande valore. Come riportato anche dal Corriere dello Sport e dallo stesso Inzaghi , il tecnico nerazzurro gradirebbe un quinto attaccante per poter allungare il reparto che quest'anno ha visto un apporto nettamente al di sotto delle attese da parte di Arnautovic e Sanchez.

"L'arrivo di un quinto attaccante (ma il discorso vale più in generale anche per gli altri reparti) inevitabilmente si porterebbe dietro la questione della lista Uefa, con la necessità di escludere un giocatore per rientrare nei parametri continentali. Sulla carta Zielinski e Taremi prenderanno il posto di Klaassen e Sanchez mentre ulteriori innesti dovranno rispettare i criteri imposti da Nyon e, al momento opportuno, andranno fatte delle scelte in quanto l’Uefa chiede di inserire in lista almeno 4 elementi usciti dal proprio settore giovanile (a oggi Dimarco e il terzo portiere, Di Gennaro)", aggiunge il Corriere dello Sport.