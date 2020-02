Coronavirus, per una radio francese la Juventus diventa ‘Juvirus’: bufera social

“I tifosi della Juvirus”, invece de “i tifosi della Juventus”.

Polemica social per quanto avvenuto nel corso di una trasmissione radiofonica sull’emittente transalpina RTL. Una battuta, legata al Coronavirus che sta prendendo piede in Italia, che ha fatto il giro del web, scatenando reazioni di sdegno da parte di tifosi della Juventus che hanno risposto con aggettivi poco carini – per usare un eufemismo – verso i “colleghi” francesi. Intanto l’hashtag #Juvirus inizia a scalare le classifiche di Twitter.