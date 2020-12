Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Maksimovic e Hysaj si ritengono liberi di accettare altre offerte, essendo in scadenza e senza rinnovo. Ma per ora nessuno dei due ha già accettato altri club. Le voci su Inter e Roma, rispettivamente per il serbo e l’albanese, possono essere vere ma ancora non ci sono accordi”.