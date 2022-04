Raiola: “Stato di salute incazzato. E’ la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono”

Secca smentita del noto agente in merito alla notizia della sua presunta morte

"Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato, è la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembrano anche in grado di rianimare". Con questo duro tweet Mino Raiola, noto agente FIFA, ha voluto smentire con forza la notizia trapelata qualche ora fa in merito alla sua presunta morte. Ora il procuratore è ricoverato al San Raffaele in condizioni molto gravi.