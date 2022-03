Ramaccioni: “Inter? La vedo bene come prima, non è una crisi. Sono tutti in corsa”

L'ex dirigente del Milan Silvano Ramaccioni ha parlato della lotta al vertice in Serie A che coinvolge Inter, Milan, Napoli e Juve

"Ci sono ancora nove partite, inizia il momento vero, delicato, della stagione. I giochi sono aperti. Dalla Juve in su tutte sono in lotta per il titolo. E quella bianconera è la squadra che mi mette più paura perché con l'arrivo di Vlahovic ha trovato la soluzione ad ogni partita".

L'Inter come la vede?

"La vedo bene come prima, anche in passato Inzaghi alla Lazio aveva un periodo un po' meno brillante che coincideva con febbraio-marzo ma non la chiamerei crisi bensì rallentamento. Aveva fatto una stagione eccezionale ma comunque ora sono sempre tutti lì in corsa. Per il Milan vincere sarebbe sogno ma occorre pensare partita per partita. Già a Cagliari sarà estremamente difficile: speravo che la squadra di Mazzarri non perdesse con lo Spezia".

Cosa può avere il Milan in più rispetto alle altre?

"Quest'anno abbiamo giocato molto spesso senza Ibra: speriamo di riaverlo per il finale e che sia determinante. Il gruppo è giovane, l'allenatore è riuscito a dare convinzioni sul gioco. Ma credo che la squadra non abbia niente di più e niente di meno rispetto a chi è in lotta per fare questo traguardo. Quanto al Napoli dopo il ko col Milan ho detto ad un mio amico tifoso partenopeo che ero sicuro che avrebbe reagito, così come era accaduto già in questa stagione. Dopo una sconfitta riesce a recuperare ed è una caratteristica positiva della squadra di Spalletti".