Rampulla: “Alla Juve manca Lukaku. Inter, ecco il segreto di Conte”

Le parole dell'ex portiere bianconero ai microfoni di TMW a proposito della Juventus e dell'Inter

Daniele Vitiello

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di TMW, Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juve, ha parlato dei problemi della squadra bianconera. Queste le sue considerazioni: "Non si è trovato il giusto equilibrio coi calciatori a disposizione di Pirlo. Ottimi, ma probabilmente non amalgamati benissimo. Quando il centrocampo soffre, con lui non solo l'attacco ma anche alla difesa".

Lei comprerebbe Milik?

"Sì, e l'avevo già detto quando c'era la voce. A me Milik piace, è un centravanti che fa gol, forte fisicamente e che sa fare reparto. Ci vuole qualcuno così, che sappia fare da spalla ai vari Ronaldo, Dybala, Chiesa e Kulusevski. Alla Juventus manca un Lukaku, solo che questo ce l'ha Inter".

Quanto durerà ancora Buffon?

"Parliamo di Buffon, non di un portiere qualsiasi. Se è a posto fisicamente può davvero giocare ancora per il carisma e le doti tecniche che ha. Per me può giocare fino a 45 anni, e l'ho detto pure a lui. Essendo un eterno ragazzino si diverte".

Si interrompe un lungo ciclo della Juve. Ora tabula rasa?

"Bella domanda... Dopo 9 anni di vittorie era nell'ordine naturale delle cose che ci fosse un calo. Hanno perso tanti punti all'inizio con piccole e medie squadre, e se non fai quelli i campionati poi non li vinci. In questi anni la dirigenza ha fatto un grandissimo lavoro, non so se arriverà ora qualcun altro".

Dove l'Inter ha avuto la meglio sulle avversarie?

"Nasce dalla presenza di Antonio Conte. Ha avuto la fortuna di aver avuto dei grandissimi allenatori come Trapattoni, Lippi, Ancelotti e Capello: ha attinto da questi, che sono gli italiani più vincenti al mondo. La scelta di ingaggiare Conte è stata felicissima da parte dell'Inter, è un grande lavoratore e ha le idee chiare. Sa tirare fuori il 120% da ogni calciatore, è questo il suo vero segreto".