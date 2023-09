Ranocchia a Inter TV: “Con chi mi sento? Bare, Basto e Darmian. Speriamo che Lauti…”

"Thuram? Si è ambientato ed è partito bene. Lo avevamo affrontato in Champions e aveva fatto vedere le sue qualità. Uomo derby? Non lo dico per scaramanzia. Speriamo che Lauti prosegua nel suo cammino. Stasera sarà una bella partita e molto aperta, due squadre che stanno bene e sono partite molto bene. Quello che è successo l'anno scorso si trascinerà. Speriamo che finisca come l'anno scorso", ha concluso Ranocchia.