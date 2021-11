Ranocchia, in estate sembrava addio. Convinto da Inzaghi a restare all’Inter

Dopo essere stato sul piede di lasciare l'Inter, il difensore convinto dal tecnico si è rivelato utile anche in questa stagione

"Andrea Ranocchia, ovvero l’elogio della pazienza. Il centrale nerazzurro negli anni ha pazientemente lasciato la fascia da capitano, ha pazientemente ceduto il posto da titolare, ha pazientemente atteso dieci anni prima di cucirsi uno scudetto. Con la stessa pazienza, però, non ha lasciato l’Inter nell’ultima turbolenta estate: immaginava pure lui una nuova vita, anzi aveva giù le valigie sul letto, poi è stato convinto dal progetto democratico di Simone Inzaghi. Sapeva che, prima o poi, avrebbe portato un po’ di fieno in cascina, come ai bei tempi: il suo momento è caduto quando De Vrij, titolarissimo governatore della difesa, si è fermato giusto prima di due snodi chiave sia per il campionato che per l’Europa. Al posto dell’olandese, Ranocchia ha fatto un figurone: prima del patatrac con Skriniar, Osimhen è rimbalzato su di lui, poi in Champions il numero 13 nerazzurro ha riservato uguale trattamento ai folletti di De Zerbi. Oggi a Venezia è pronto alla terza partita in sei giorni, mai vista tanta costanza negli ultimi anni", si legge su La Gazzetta dello Sport.