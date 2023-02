Ranocchia a Inter TV: “Riabbraccio amici e tifosi, qui sono a casa. Dimarco? Tornato da…”

Andrea Ranocchia torna a San Siro da spettatore e ai microfoni di Inter TV racconta le sue sensazioni per il derby: "Speriamo che sia una bella partita, speriamo di poter vincere alla fine. Sono contento di essere qui di nuovo, sono contento di godermi la serata. Sempre un po' strano tornare qui da ex, riabbraccerò un po' di amici, i tifosi. Per me è come essere a casa".