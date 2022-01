Ranocchia: “Contento per il gol e per il passaggio del turno. Gruppo splendido, Sensi…”

Intervenuto ai microfoni di Canale 5 dopo la vittoria contro l'Empoli, Andrea Ranocchia ha parlato così anche del suo gol

"Sono molto contento per il passaggio del turno, era di vitale importanza perché è un obiettivo della società e di tutti noi. Averlo fatto con un gol, sono ancora più contento. Punto di riferimento per lo spogliatoio? Cerco di farmi trovare sempre pronto, fa parte del lavoro di squadra. Siamo un gruppo solido e forte e lo dimostriamo ogni volta che scendiamo in campo. E' bello far parte di questo gruppo. Sensi decisivo? Splendido ragazzo ma anche un grande giocatore, ha fatto una grande partita e gol. Sono contento ma è apprezzato da tutti i ragazzi. Finché ce la faccio vado avanti, son contento di far parte di questo gruppo. Un gruppo incredibile, sono orgoglioso di giocare con questi ragazzi".