Ex Inter, Ranocchia lascia 4 milioni al Monza: cosa c’è dietro. Ora si ritira?

Cosa c’è dietro l’addio di Andrea Ranocchia al Monza delle scorse ore. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport

Alessandro Cosattini

Cosa c’è dietro l’addio di Andrea Ranocchia al Monza delle scorse ore. Lo svela oggi La Gazzetta dello Sport, che fa chiarezza su presente e futuro del difensore ex Inter, attualmente ai box per un brutto infortunio al perone: “Ranocchia a giugno è stato il primo acquisto del Monza targato Berlusconi-Galliani ma ieri ha deciso di fare un passo indietro, rinunciando ai 2 milioni netti (poco meno di 4 lordi per il club) che gli garantiva il contratto biennale sottoscritto a giugno.

Ranocchia, i motivi della risoluzione

Ranocchia era ai box dal 21 agosto: frattura composta del perone e distorsione della caviglia. Brutta botta, gesso, immancabile post che ora suona beffardo («Grazie a tutti, posso solo dirvi che tornerò presto») e prognosi di tre mesi. Nel mezzo però c’è il Mondiale, quindi Andrea avrebbe saltato meno di metà stagione. Peccato che il problema sia nell’anima e che già tormentasse il difensore nei primi mesi in biancorosso, ancor prima del crack che poi ha accelerato la decisione. Se la professionalità era rimasta la stessa anche in Brianza, a venire meno è stato il sacro fuoco. In un mondo in cui non ci si sogna di lasciare sul tavolo nemmeno un euro, Ranocchia si è confermato speciale.

Preso atto durante la riabilitazione nella sua Perugia che non avrebbe potuto dare ciò per cui era stato preso - non è un problema di ambiente Monza, bensì personale - e che non voleva tradire la fiducia riposta in lui, ha chiamato Galliani e ne è nato il comunicato del club. Una telefonata tra gentiluomini, con l’a.d. brianzolo che ha apprezzato il gesto di Andrea ben al di là del risparmio in cassa”, si legge. E la rosea nel titolo dell’articolo si pone questa domanda: “Entusiasmo finito, si ritira?”. Al gentiluomo Ranocchia l’ultima parola.