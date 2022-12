Rashford prolunga con lo United e diventa il giocatore inglese più pagato della Premier

Il 25enne ha firmato un nuovo contratto insieme con altri tre compagni di squadra: Diogo Dalot (25 anni), Fred (30) e Luke Shaw (27), tutti prossimi alla scadenza. "Vogliamo crescere, vogliamo sostenere quei giocatori e vogliamo che continuino a lavorare - ha detto l'allenatore dello United, Erik Ten Hag, al sito dello United -. Vogliamo costruire una squadra per il futuro e questi giocatori devono farne parte". Lo United attualmente è quinto in classifica in campionato e dopo la sosta riprenderà il cammino martedì prossimo, ospitando il Nottingham Forest, terz'ultimo.