Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Massimo Rastelli, ex tecnico del Cagliari, ha parlato così di Nicolò Barella, acquistato in estate dall’Inter e subito esploso con la maglia nerazzurra: “Non mi ha sorpreso, ha sempre dimostrato grande maturità e personalità. All’Inter ha fatto vedere quanto sia importante avere carattere per indossare maglie di un certo spessore”, ha detto Restelli..