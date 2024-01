Ravanelli: “Darmian? Fossi in lui mi infastidirei. Ciò che sa fare…”

Fabrizio Ravanelli, ospite di Sport Mediaset, ha commentato la vittoria dell'Inter contro la Lazio in semifinale di Supercoppa italiana. Queste le sue considerazioni a proposito di uno dei protagonisti in generale del percorso nerazzurro, Matteo Darmian:

"Fossi in lui sarei anche un po' infastidito. E' messo sempre in poco risalto per quello che riesce a dare. E' straordinario, sa fare tanti ruoli e ha tanta umiltà. L'Inter ha stradominato contro la Lazio anche grazie a lui"