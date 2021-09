Ravanelli: “Juve? Dopo Ronaldo deve trovare la sua identità. Allegri ce la farà”

Le parole dell'ex bianconero: "Dopo la fine dei cicli bisogna essere pazienti per ricreare quello spirito battagliero che ha nel Dna questa società"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha parlato così del momento negativo della squadra bianconera: "Dopo la partenza di Ronaldo la squadra deve trovare una sua identità ma Allegri riuscirà in questo obiettivo. Dopo la fine dei cicli bisogna essere pazienti per ricreare quello spirito battagliero che ha nel Dna questa società. Il centrocampo? Negli ultimi due anni ha avuto vari problemi e nell'ultima partita ci sono state difficoltà anche a riempire l'area e poter concludere".