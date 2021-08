Ravezzani su Calhanoglu: “Per i dirigenti Milan non valeva 5 mln annui ma…”

Hakan Calhanoglu ha deliziato la platea di San Siro con un gol e un assist nei primi 14' di partita contro il Genoa

Hakan Calhanoglu ha deliziato la platea di San Siro con un gol e un assist nei primi 14' di partita contro il Genoa. Un esordio da assoluto protagonista per l'ex Milan, arrivato in nerazzurro a parametro zero. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha detto la sua sul trasferimento del turco: