Ravezzani: “Inzaghi fa figli e figliastri. Correa inguardabile e gioca sempre, altri…”

"Nell'Inter ci sono cose che vanno bene, come Lautaro, altre meno, come la difesa, che subisce troppi gol. La squadra ha un grande potenziale, non sempre ben sfruttato da Inzaghi, che è stato tardivo in alcune scelte. Per esempio, Correa: era evidente che non fosse più utile alla causa, Il cambio con Dzeko, guarda caso colui che dà il via all'azione del gol vittoria, è arrivato solo sul 2-2, e questo è un errore grave. Inzaghi ha nei confronti del suo pupillo Correa un atteggiamento con analogo a quello riservato ad altri che stanno sempre più in panchina che in campo. Correa trova sempre il modo di giocare, anche quando si rende protagonista di prestazioni inguardabili, come a Firenze. Altri giocatori non godono di questi favori: per esempio, Asllani, impiegato molto poco, e Gosens, che non sarà più il giocatore straordinario dell'Atalanta, ma può dare molto e nonostante ciò viene impiegato poco. Possiamo dunque dire che, nella gestione delle riserve, Inzaghi fa figli e figliastri e questo, alla lunga, può portare problemi".