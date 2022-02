Ravezzani: “Vlahovic ti cambia la vita, Scamacca no. Milan? Ad Elliott non interessa…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così del mercato concluso ieri

"I tifosi fanno i tifosi e non ragionano o meglio ragionano da tifosi. Il Milan non ha una società che non gliene frega di vincere il campionato italiano. Hanno pagato i debiti e adesso si aspettano che arrivi qualcuno che compri il Milan. Il Milan è inferiore al Napoli e alla Juve e forse un po' anche all'Atalanta. Scamacca più di 45 milioni? Buon prospetto ma quando si arriva ad una valutazione così per 9 gol in Serie A, boh. Sono perplesso. Vlahovic ti cambia la vita, Scamacca no. I dirigenti del Milan hanno dato un messaggio: non crediamo nello scudetto però siamo convinti che nelle prime quattro ci entriamo e questo è pericoloso".