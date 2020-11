Real Madrid-Inter, le attività della vigilia di Champions League

L’Inter ha comunicato sul sito ufficiale il dettaglio delle attività stampa in vista di Real Madrid-Inter, terza gara del gruppo B di Champions League, in programma il prossimo 3 novembre con calcio di inizio alle ore 21. Ecco gli orari stabiliti per l’allenamento e per la conferenza stampa di Antonio Conte in programma domani, lunedì 2 novembre 2020:

Ore 11.00 – Official Training FC Internazionale Milano (15 minuti aperti ai media), Centro Sportivo Suning

Ore 11.00 – Official Training Real Madrid CF (15 minuti aperti ai media), Real Madrid Training Ground

Ore 13.00 – Conferenza stampa Real Madrid CF, Alfredo Di Stefano stadium

Ore 19.15 – Conferenza stampa FC Internazionale Milano e walk around sul campo, Alfredo Di Stefano stadium