Ancelotti: “Inter squadra completa, sta facendo bene. Ma ora non ci pensiamo”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Real Madrid verso le prossime sfide della squadra contro Real Sociedad e Inter

Carlo Ancelotti , allenatore del Real Madrid, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, partita che si gioca tre giorni prima del confronto contro l’Inter. Ecco le sue parole: "L'Inter è una squadra completa, sta facendo bene. Ma ora non pensiamo a loro né all'Atlético (il 12 dicembre, ndr). Devo pensare alla formazione migliore per battere la Real Sociedad, senza fare calcoli”.

Sui singoli, Ancelotti ha spiegato: "Bale è tornato in gruppo anche se non verrà convocato. Quasi tutta la rosa è in buone condizioni. Hazard? Non ha fatto tutto ciò che ci si aspettava da lui. È in rosa e può giocare le prossime partite”.