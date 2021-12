Real Madrid-Inter, la moviola di Cesari: “Aspettavo più personalità dall’arbitro”

Il commento dell'ex fischietto sugli episodi da moviola nella gara tra Real Madrid e Inter

Il Real Madrid supera l'Inter per 2 a 0. Nel post partita l'ex fischietto Graziano Cesari dagli studi di Canale5 durante Champions League Live, commenta gli episodi dubbi della gara: "Proteste timide nel primo scontro Barella-Carvajal analizzata bene del direttore di gara. Secondo episodio il giallo a D'Ambrosio, probabilmente qui l'arbitro non ha visto bene perchè il giocatore non ha fatto assolutamente nulla, il giocatore del Real, Vinicius, sciovola da solo. Sull'espulsione di Barella, in questi casi l'arbitro deve arrivare immediatamente li a stemperare, chiaro che la reazione di Barella è assolutamente ingenua e la decisione dell'arbitro è inevitabile su questo episodio. Sulle giornata di squalifica molto dipenderà da quanto verrà scritto, se parliamo di condotta violenta sono due giornate"