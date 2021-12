Inter, Inzaghi sorride: recuperati Darmian e Ranocchia, rosa quasi al completo

Buone notizie per il tecnico nerazzurro, che ha disposizione buona parte del gruppo in vista della gara contro la Salernitana

Buone notizie per Simone Inzaghi: Darmian e Ranocchia sono tornati a completa disposizione, e il tecnico dell'Inter può ora contare sulla rosa al completo. Tuttosport fa il punto della situazione: "Simone Inzaghi può sorridere in vista della sfida contro la Salernitana. Ieri Darmian si è allenato con il gruppo e con tutta probabilità siederà in panchina a Salerno. Completamente recuperato Ranocchia, ancora indisponibile Correa. Difficilmente si forzeranno i tempi per l'attaccante argentino, che quindi starà fuori anche per l'ultima del 2021 contro il Torino e che tornerà presumibilmente contro il Bologna. [...] Capitolo formazione: Dzeko, dopo non essere sceso in campo nemmeno un minuto contro il Cagliari, sarà titolare all'Arechi. Vista la forma di Sanchez, Lautaro (entrato in diffida) potrebbe riposare. Plausibile l'ipotesi per cui Dimarco possa far rifiatare Perisic sulla sinistra, ma non è da escludere a priori che il canterano prenda il posto di Bastoni in difesa. Confermati invece tutti gli altri giocatori".