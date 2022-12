Reggina, F. Inzaghi: “Fabbian in calo? Ha giocato sempre. Contro l’Inter…”

Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato 0-0 contro il Bari: "Per investimenti e blasone il campionato lo devono vincere altri. Ci prendiamo tutto ciò che di buono abbiamo e guardiamo avanti perché le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. Facciamo i complimenti al Bari per quello che stanno facendo, stasera le squadre hanno onorato il calcio. Fabbian? È calato perché ha giocato sempre, ho messo dentro Crisetig e Liotti per dare linfa al centrocampo. Speravo di non lottare solo per la salvezza e sin qui ci siamo riusciti. Abbiamo fatto cose importanti e se siamo secondi abbiamo meritato la posizione. Abbiamo anzi qualche punto in meno rispetto a ciò che meritavamo. Ora pensiamo ad Ascoli. Molti hanno reso oltre le aspettative, altri invece speriamo di recuperarli, a gennaio poi faremo delle valutazioni. L'amichevole con l'Inter? Ci godiamo la serata di giovedì, è una bella soddisfazione per noi".