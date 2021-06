Repice: “Barella ti fa bollire il sangue nelle vene. Fa vincere partite da solo”

Le parole del noto cronista sul centrocampista nerazzurro tra i protagonisti annunciati dell'Italia agli Europei

La voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" Francesco Repice a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell'esordio degli azzurri stasera a Euro 2020 contro la Turchia: "Forse mi ricorda l'U21 di Vicini e la Nazionale di Italia '90, he vuole proporre gioco. E' arrivata a una striscia di risultati positivi che nessuno si aspettava, ed è arrivata grazie al gioco voluto da Mancini. Rivedo la sfrontatezza di attaccanti come Mancini e Vialli di quell'epoca. E' capace Mancini di andarsi a scegliere giocatori bravi. Qui, in tornei del genere, devono giocare quelli che stanno meglio fisicamente. E questi vincono, me lo ha insegnato Claudio Gentile. Stasera mi aspetto tanto da Barella, è un calciatore che ti fa bollire il sangue nelle vene, uno di quelli che ti fa vincere le partite da solo".